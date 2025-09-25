كتب - محمد سامي:

قامت قوات حرس الحدود بتوجيه عدد من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث أسفرت جهودها خلال الفترة الماضية عن ضبط 147 قطعة سلاح، و51 خزنة، و2031 طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 12.6 طن من المواد المخدرة، و191,900 قرص مخدر، و118.5 فدانًا من الزراعات المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي.

كما قامت قوات حرس الحدود بضبط 355 عربة مختلفة الأنواع، و5 دراجات بخارية، و3 عائمات، بالإضافة إلى ضبط 566 هاتفًا محمولًا بمشتملاته، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وتمكنت القوات كذلك من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب، حيث تم ضبط 44 طنًا من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب، و105 ماكينات توليد كهرباء، و50 جهاز "هيلتي"، و25 جهازًا للكشف عن المعادن، و28 طنًا من الوقود.

وفي سياق متصل، نجحت عدد من الوحدات البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي، من خلال اكتشاف وضبط فلوكة على متنها 7792 فرشًا من مخدر الحشيش و17 لفافة من مخدر "الهيدرو".

وبلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و164 مليون جنيه (باستثناء قيمة الزراعات المخدرة)، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.