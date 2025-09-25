مرصد الأزهر يستقبل وفدًا أئمة ودعاة من 8 دول

احتفلت مستشفيات قصر العيني، جامعة القاهرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بـ اليوم العالمي لسلامة المريض، يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.

وخلال احتفال مستشفيات قصر العيني هذا العام تم إضاءة مبنى القبة (مبنى العميد)، في تقليد سنوي يرمز إلى تضامن المستشفيات مع هذا اليوم العالمي، وتجديد الالتزام بوضع سلامة المريض في صدارة الأولويات.

ويُعَدّ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب، قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الداعم الأول لمفهوم سلامة المريض وتعزيز المسؤولية تجاهه، فيما يأتي ذلك تحت إشراف واضح من الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بما يعكس التكاتف المؤسسي والالتزام المستمر بهذا النهج.

كما نظمت مستشفيات جامعة القاهرة أنشطة توعوية وتدريبية بالتعاون مع وزارة الصحة داخل المستشفيات، بهدف تعزيز الوعي بثقافة سلامة المريض، وتبني الممارسات الآمنة التي تضمن جودة الرعاية واستدامتها.