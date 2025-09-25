كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

المصل واللقاح": تطعيمات الخريف ضرورية لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

حذر الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المصل واللقاح وأستاذ الحساسية والمناعة، من خطورة فصل الخريف على انتشار العدوى التنفسية، مؤكدًا على الأهمية القصوى لحصول طلاب المدارس على التطعيمات الأساسية قبل دخول فصل الشتاء

أبوالعينين يشن هجومًا على وفد إسرائيلي خلال اجتماع لبرلمان البحر المتوسط - فيديو

انفعل النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على مندوب إسرائيل خلال اجتماع الجمعية، احتجاجًا على الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة

الإسكان تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل القرار الجديد بشأن التنازل عن الشقق والأراضي، وقال إن القرار هدفه التسهيل على المواطنين وليس سحب الأراضي أو الوحدات من المواطنين.

برلماني يكشف كواليس إعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مكونا من 541 مادة، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 9 مواد منها، فلا يمكن إنكار الجهد الذي حدث في هذا القانون.

أحمد موسى يكشف تفاصيل مشادة محمد أبو العينين مع الوفد إسرائيلي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشادة الكلامية التي وقعت بين النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعضو في الوفد الإسرائيلي، خلال اجتماع لبرلمان دول البحر المتوسط