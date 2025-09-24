الإسكان تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل القرار الجديد بشأن التنازل عن الشقق والأراضي، وقال إن القرار هدفه التسهيل على المواطنين وليس سحب الأراضي أو الوحدات من المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن جميع أصحاب الشقق الذين لم يقوموا بتسجيل وحداتهم التوجه فورًا إلى مقار أجهزة المدن التابعة لها الشقق أو الأراضي أو المحال التجارية التي قاموا بشرائها، لمعرفة الرسوم المقررة.

وأوضح أن الملاك يستفيدون حاليًا بخصم يصل إلى 70 % من قيمة رسوم التنازل، وتصل في بعض الحالات إلى 90%، وذلك بعد أن كان الخصم 50% وذلك بهدف تشجيع الجميع على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل وأن الوزارة مدت فترة التسجيل لمدة 6 أشهر.

ولفت إلى أن الرسوم الإدارية كانت تمثل عبئا على البائع والمشتري، وكانت تحدد على حسب الوحدة، والتخصص الخاص بكل وحدة هل كانت سكني أم تجاري، أم أراضي.

وأشار إلى أن ما يتم يكشف المالك الحالي لقطع الأرض أمام مجلس المدينة، وأن الوزارة قامت بمدة 6 أشهر على الـ 6 أشهر الأولى من أجل تسديد المواطنين رسوم التسجيل.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى