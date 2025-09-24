كتبت -داليا الظنيني:

حذر الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المصل واللقاح وأستاذ الحساسية والمناعة، من خطورة فصل الخريف على انتشار العدوى التنفسية، مؤكدًا على الأهمية القصوى لحصول طلاب المدارس على التطعيمات الأساسية قبل دخول فصل الشتاء.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت" على قناة الناس، أن الخريف يعد أخطر من الشتاء في انتشار هذه الأمراض، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا فورًا دون انتظار انخفاض درجات الحرارة، حيث يوفر اللقاح مناعة تغطي فترتي الخريف والشتاء معًا.

وأضاف أن اللقاح متاح في جميع فروع المصل واللقاح ويمكن إعطاؤه للأطفال بدءًا من عمر 6 أشهر، باستثناء المصابين بالحمى أو من لديهم حساسية شديدة من البيض.

كما شدد على أن التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي والجديري المائي يُعد أيضًا من الإجراءات الوقائية الأساسية قبل بدء العام الدراسي، نظرًا لارتفاع فرص انتشار هذه الأمراض في التجمعات المدرسية.

وأكد على أن الحصول على التطعيمات في مواعيدها يعزز الاستجابة المناعية ويقلل من خطر المضاعفات، خاصة لمرضى الحساسية والقلب.

