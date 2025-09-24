إعلان

أحمد موسى يكشف تفاصيل مشادة أبوالعينين ووفد إسرائيلي باجتماع برلمان "المتوسط"

كتب : داليا الظنيني

10:54 م 24/09/2025

الإعلامي أحمد موسى

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشادة الكلامية التي وقعت بين النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعضو في الوفد الإسرائيلي، خلال اجتماع لبرلمان دول البحر المتوسط.

ووصف موسى ،خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد ، أن هذه المواجهة بأنها كانت في غاية الأهمية، حيث واجه النائب أبو العينين الوفد الإسرائيلي برفضه القاطع للجرائم التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة، قائلا : الناس سئمت من قال الأبرياء .

وأوضح موسى أن أبو العينين استعرض بشكل مفصل كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في غزة، مؤكداً أن ما يحدث هناك هو إبادة جماعية.

مشادة محمد أبو العينين مع الوفد إسرائيلي اجتماع لبرلمان دول البحر المتوسط النائب محمد أبو العينين برنامج على مسئوليتي

