كتب- محمد نصار:

أنهت شركة أوراسكوم من هذا المنطلق تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية الواقعة في منطقة أبو قير بدعم وتمويل شركة أوراسكوم للإنشاءات وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة علمني أحلم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك تجسيدا لدور الشركة بشأن المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصري وتنفيذها للعديد من المبادرات التي تستهدف دعم المجتمع في المجالات التعليمية للمساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة بمواقع المشروعات.

وقد شمل التطوير، وفق بيان صادر عن وزارة النقل، ليس فقط رفع كفاءة الأبنية والتجهيزات، بل أيضًا تطوير الجانب التعليمي والتربوي عبر توفير تدريبات متخصصة للمعلمين، مع المتابعة الدورية على مدار ثلاث سنوات،

هذا وقد تم افتتاح مرحلة الأبنية والتجهيزات لمدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بما يعكس أثرًا إيجابيًا مباشرًا على المجتمع المحلي، ويؤكد الاعتزاز الدائم بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.