إعلان

رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب : محمد شاكر

02:32 م 24/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (4)
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (2)
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (6)
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (3)
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (8)
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (5)
  • عرض 8 صورة
    رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، يرافقه دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبال الرئيس والوفد المرافق له الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وقدم نبذة عن الموقع المتميز للمتحف وتاريخه، والدور الثقافي والمجتمعي الذي يضطلع به باعتباره أحد أبرز الصروح المتحفية في مصر والشرق الأوسط، كما قدم للرئيس هدية تذكارية تعبيراً عن التقدير لهذه الزيارة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل قاعات المتحف المختلفة، بما في ذلك قاعة العرض المركزي، قاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث اطلع الرئيس على مقتنيات المتحف التي تعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية على مدار آلاف السنين، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ مروراً بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وصولاً إلى العصر الحديث. وقد أتاح أسلوب العرض المتحفي المبتكر للوفد التعرف على تاريخ مصر الغني بطريقة تفاعلية ومتميزة.

اقرأ أيضا:

جدل بشأن استخدام الحوامل لـ"الباراسيتامول".. ورد رسمي من الصحة

شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس جمهورية سنغافورة المتحف القومي للحضارة المصرية الفسطاط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة