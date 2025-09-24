مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن

تفاصيل ندوة "الوطنية للصحافة" بحضور محافظ الجيزة استعدادًا لافتتاح المتحف

كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال جولتها التفقدية اليوم بمحافظة جنوب سيناء.

وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة المبنى القديم لمجلس مدينة شرم الشيخ بعد انتقال العمل إلى المبنى الجديد، كما استمعت إلى شرح حول أداء الخدمات المقدمة من سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والمتواجدة أمام المبنى لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

جاء ذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

ووجهت الوزيرة بوضع جدول تشغيل فعال ومنظم لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لضمان مرورها على مختلف مدن ومراكز محافظة جنوب سيناء وتغطية كافة المناطق بشكل منتظم، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويجنبهم مشقة الانتقال إلى المراكز التكنولوجية الثابتة.

وأكدت د. منال عوض أن السيارة تقدم جميع الخدمات التي يوفرها المركز التكنولوجي الثابت، في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المحلية.

كما شددت على سرعة الانتهاء من تسليم ماكينات الدفع الإلكتروني BOS الخاصة بمنظومة المحال العامة داخل المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات.

وفي السياق ذاته، طالبت الوزيرة بتقديم مقترح متكامل لتطوير واستغلال مبنى المركز التكنولوجي القديم بمدينة شرم الشيخ، مع الإسراع في إنهاء الطلبات المتأخرة للمواطنين، والتأكيد على المرور الدوري لرئيس مجلس المدينة لمتابعة انتظام الخدمات وتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.