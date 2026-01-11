قال الإعلامي أحمد موسى إن البرلمان الجديد يضم حاليًا مجموعة من الكفاءات العالية والشخصيات القوية، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب التعامل بجدية تامة مع تشكيل اللجان البرلمانية.

وأكد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، على ضرورة الابتعاد عن المجاملة أو المحاصصة في توزيع المناصب القيادية.

وتابع: "الموضوع مش كعكة وكل واحد حتة"، داعيًا إلى الاستعانة بأصحاب السمعة الطيبة والخبرات الواسعة لتولي رئاسة ومقاعد اللجان المهمة، مؤكدًا أن مصلحة العمل الوطني فوق أي اعتبارات أخرى.

وأشاد الإعلامي بتعيين المستشار هشام بدوي، مشيرًا إلى تاريخه الوطني الحافل ورصيده القضائي الكبير، موضحًا أنه عمل في مواقع حساسة مثل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة ومكافحة الفساد.

وشدد على أهمية وجود تنوع في الرأي داخل المجلس، قائلًا: "عاوزين كتلة معارضة في البرلمان تعبر عن آراء أخرى.. والحياة البرلمانية عمرها ما كانت حاجة واحدة".