إعلان

النائب عمرو عكاشة: الإسكان والنقل والإدارة المحلية في صدارة أولوياتي

كتب : مصراوي

01:39 م 24/09/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الملفات التي يضعها على رأس أولوياته داخل المجلس تشمل الإسكان والإدارة المحلية وقطاع النقل والمواصلات، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية مباشرة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف عكاشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش استخراج بطاقة العضوية، أن هذه الملفات تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى عزمه تقديم مقترحات وحلول عملية لدعم خطط الدولة وتلبية احتياجات المواطنين في هذه القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بملف الإسكان وتطوير البنية التحتية والنقل، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في دعم رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية، لافتًا إلى حرصه على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الإدارة المحلية صدارة أولوياتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة