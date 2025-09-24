النائب عمرو عكاشة: الإسكان والنقل والإدارة المحلية في صدارة أولوياتي

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الملفات التي يضعها على رأس أولوياته داخل المجلس تشمل الإسكان والإدارة المحلية وقطاع النقل والمواصلات، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية مباشرة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف عكاشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش استخراج بطاقة العضوية، أن هذه الملفات تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى عزمه تقديم مقترحات وحلول عملية لدعم خطط الدولة وتلبية احتياجات المواطنين في هذه القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بملف الإسكان وتطوير البنية التحتية والنقل، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في دعم رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية، لافتًا إلى حرصه على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.