وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور

مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (168) من كلية الضباط الاحتياط، دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق، الذي استشهد في حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفال الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وقدامى مديري الكلية، إلى جانب رؤساء جامعات وشخصيات عامة وإعلاميين وأسر الخريجين.

بدأت الفعاليات بعروض رياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، أظهرت المستوى البدني والمهاري للطلبة، تلاها عرض للمهارات باستخدام السلاح، ثم استعراض مشروعات بحثية وابتكارات طلابية، واختتمت بالعروض العسكرية التي شارك فيها الخريجون يتقدمهم حملة الأعلام، فيما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

عقب إعلان نتيجة التخرج، جرى تعيين الخريجين ومنح أوائلهم نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لأدائهم المتميز. كما تم تكريم أسرة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق، وردد الخريجون قسم الولاء.

وأكد اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم، مدير الكلية، في كلمته، حرص القيادة العامة على دعم الكلية وتوفير جميع الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً، قادرين على صون مقدسات الوطن.

وفي ختام الحفل، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته للخريجين وأسرهم، مشدداً على أن الجيش المصري هو جيش الشعب، وأن الضباط الاحتياط يمثلون ركيزة أساسية في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يمتلكونه من خبرات مدنية وعسكرية.