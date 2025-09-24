تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

وزير الزراعة: صادراتنا الزراعية تتجاوز 7.2 مليون طن.. ونستهدف 12 مليار دولار هذا العام

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة كبيرة بتجاوزها 7.2 مليون طن، واصفًا هذه الأرقام بأنها "مبشرة بالخير" وتعكس قوة القطاع الزراعي في مصر

مجدي الجلاد: مصر بحاجة إلى رئيس حكومة اقتصادي قوي

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مصر في حاجة ماسة إلى تجديد الدماء في قيادة الحكومة، مشددًا على ضرورة اختيار رئيس وزراء من خلفية اقتصادية قوية لمواجهة التحديات الراهنة

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مصر في حاجة ماسة إلى تجديد الدماء في قيادة الحكومة، مشددًا على ضرورة اختيار رئيس وزراء من خلفية اقتصادية قوية لمواجهة التحديات الراهنة

المستشار محمود فوزي: انتهاء فترة البرلمان الحالي في 12 يناير المقبل

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مدة الفصل التشريعي للبرلمان الحالي تنتهي في 12 يناير من العام المقبل، وذلك وفقًا للدستور الذي يحدد مدة المجلس بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة.

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد الأنجح مقارنة بالعصور السابقة، نظرًا لقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة.

الصحة: لقاح الإنفلونزا متوفر في "المصل واللقاح" والصيدليات

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تحثّ على تلقي لقاح الإنفلونزا وتؤكد توفره حاليًا، مؤكدا توفره في فروع "المصل واللقاح" والصيدليات المختلفة