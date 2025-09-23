مجدي الجلاد: مصر بحاجة إلى رئيس حكومة اقتصادي قوي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مصر في حاجة ماسة إلى تجديد الدماء في قيادة الحكومة، مشددًا على ضرورة اختيار رئيس وزراء من خلفية اقتصادية قوية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف الجلاد خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن رئيس الحكومة المقبل يجب أن يمتلك فريقًا اقتصاديًا قويًا وخطة واضحة، مع منحه صلاحيات كاملة لتنفيذها، على أن يُحاسب من قبل الرئيس والبرلمان والشعب بناءً على النتائج.

وتابع أن مصر التي تواجه حربًا إعلامية وسياسية ضمن ظروف استثنائية قد تقود إلى حرب عالمية ثالثة، بحاجة إلى وزير إعلام لتنظيم الخطاب الإعلامي ومواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الدستور لا يمنع وجود هذا المنصب.

على جانب آخر، أشاد الجلاد بالمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرجل وطني يمتلك إرادة قوية وحوارية، وبـأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي يبذل جهودًا كبيرة في تطوير ماسبيرو من خلال مبادرات مثل الصالون الثقافي، رغم محدودية الإمكانيات.

وأشار إلى أن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يقدم عملًا جيدًا في الصحف القومية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر هو توفير الموارد اللازمة لدعم هذه المؤسسات.