المستشار محمود فوزي: انتهاء فترة البرلمان الحالي في 12 يناير المقبل

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مدة الفصل التشريعي للبرلمان الحالي تنتهي في 12 يناير من العام المقبل، وذلك وفقًا للدستور الذي يحدد مدة المجلس بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء مدة المجلس، لتجنّب حدوث فراغ تشريعي.

وأضاف أن الحكومة ستقدّم خلال دور الانعقاد الأخير، الذي يبدأ في أكتوبر، مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الأكثر أهمية وضرورة فقط، مبررًا ذلك بأن البرلمانيين غالبًا ما ينشغلون بالتحضير للانتخابات خلال الأشهر الأخيرة من ولايتهم، وهي عادة متبعة في النظم البرلمانية حول العالم.

وأشار الوزير إلى أن جلسات البرلمان في هذا الدور الأخير ستكون أقل كثافة من المعتاد، نظرًا لقِصَر المدة المتبقية.