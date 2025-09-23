مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد الأنجح مقارنة بالعصور السابقة، نظرًا لقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن مصر تواجه حربًا حقيقية من الجيلين الرابع والخامس، تتضمن حروبًا إعلامية واقتصادية وسياسية تهدف إلى خنق الدولة وفرض إرادة خارجية عليها، مشددًا على أن رفض مصر لسياسات التهجير يعكس استقلالية قرارها الوطني.

وأشار الجلاد إلى أن نجاح السياسة الخارجية المصرية يتجلى في موقفها الثابت ضد تهجير سكان غزة، سواء إلى مصر أو غيرها، موضحًا أن هذا الموقف يحمي القضية الفلسطينية من التفريغ من مضمونها.

وتابع أن قرار الرئيس السيسي بتفويض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة يحمل رسالة قوية، تؤكد تمسك مصر بصنع قرارها بناءً على مصالحها الاستراتيجية والقومية، حتى في مواجهة ضغوط دولية كبيرة.

وشدد الجلاد على أن أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام، مثل الضغط العسكري أو دفع السكان نحو الحدود المصرية، يُعد انتهاكًا صارخًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لن يقبل بتقديم تنازلات تخدم المحتل على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية أظهرت صلابة في التعامل مع هذه الأزمات، رافضة العروض المالية التي قد تُغري دولًا أخرى، لأن المبدأ الوطني يتجاوز أي مكاسب مادية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس التزام مصر بمبادئها رغم التحديات الإنسانية والاقتصادية.