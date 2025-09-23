تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لإصداره توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في (العجوزة – طنطا – الإسكندرية – أسيوط)، لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، بما فيهم السيدات ذوات الإعاقة السمعية وضعاف السمع، مجانًا، وذلك اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بالفترة المسائية (من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة مساءً)، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصم ولغات الإشارة.

وثمّنت المستشارة أمل عمار جهود الوزارة الحثيثة في دعم ومساندة المرأة المصرية، وحرصها الدائم على تقديم هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية، سعيًا منها لوصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات، مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما، ويُعد ذلك تفعيلاً للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسؤوليتها الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ عدة فعاليات بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، تتضمن أيضًا استخراج أوراق ثبوتية، ووثائق سفر، وتصاريح عمل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، دون غيرهم، مجانًا اعتبارًا من يوم ٢٣/٩/٢٠٢٥ ولمدة أسبوع، بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زيارات لطلبة مدارس ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، وإقامة احتفاليات لهم بمقر أندية الشرطة لتقديم الدعم والمساندة المعنوية، ومشاركتهم احتفالهم بهذه المناسبة مع إهدائهم هدايا عينية.