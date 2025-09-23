رئيس الوزراء يلتقي الرئيس القبرصي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يُشارك فيها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفي مُستهل اللقاء، حَمَّلَ الرئيس القبرصي؛ الدكتور مصطفى مدبولي تحياته إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُعرباً عن تطلعه لأن يجمعه لقاء مُرتقب مع الرئيس السيسي في أقرب فرصة ممكنة، لبحث مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب الرئيس نيكوس كريستودوليدس عن سعادته بعقد القمة المُرتقبة مع مصر خلال الفترة المُقبلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن اقتراب تولي بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026، سيُمثل فرصة سانحة لتعمل قبرص على دعم العلاقات مع مصر.

وأكد رئيس قبرص تطلعه للانتهاء من توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع مصر خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل توجيهات قيادتي البلدين خلال أعمال القمة المصرية القبرصية الأخيرة في يناير الماضي، بشأن أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين نحو تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، ومُواصلة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

بدوره، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لاستقبال الرئيس القبرصي له، وسعادته بهذا اللقاء، ونقل إلى الرئيس " نيكوس كريستودوليدس" تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تأكيد الرئيس السيسي الدائم على أهمية البناء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع قبرص، وتطلعه لدعم التعاون معها في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تنظر باهتمام للتعاون القائم مع قبرص وشركة إيني الإيطالية في مجال استكشافات الغاز الطبيعي، وتتطلع لتعزيز التعاون في مجال الطاقة لطبيعته الاستراتيجية ودوره في تحقيق المنافع المشتركة للطرفين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي كامل التقدير إزاء دعم قبرص لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات، والتطلع لمواصلة هذا الموقف القبرصي الداعم لمصر، بالإضافة لتبني مواقف مصر إزاء القضايا الاقليمية، خاصة في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس القبرصي، والسيدة قرينته في القاهرة في الأول من نوفمبر القادم، تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.