٩٠ نائبًا بالشيوخ يتسلمون الحقيبة البرلمانية في اليوم الأول للاستقبال

استخرج نحو ٩٠ نائبًا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية، اليوم الثلاثاء، في أول أيام استقبال النواب المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وتسلم النواب الحقيبة البرلمانية التي تتضمن جهاز «تابلت» مخصصًا لاستخدامه في أعمال المجلس، إضافة إلى نسخة كاملة من نص الدستور، وختم يحمل اسم النائب ورقم عضويته.

ويستمر مجلس الشيوخ في استقبال الأعضاء الجدد غدًا الأربعاء، وذلك لاستخراج بطاقات العضوية واستكمال الإجراءات المقررة.