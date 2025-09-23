إعلان

٩٠ نائبًا بالشيوخ يتسلمون الحقيبة البرلمانية في اليوم الأول للاستقبال

كتب- نشأت علي:

04:53 م 23/09/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استخرج نحو ٩٠ نائبًا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية، اليوم الثلاثاء، في أول أيام استقبال النواب المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وتسلم النواب الحقيبة البرلمانية التي تتضمن جهاز «تابلت» مخصصًا لاستخدامه في أعمال المجلس، إضافة إلى نسخة كاملة من نص الدستور، وختم يحمل اسم النائب ورقم عضويته.

ويستمر مجلس الشيوخ في استقبال الأعضاء الجدد غدًا الأربعاء، وذلك لاستخراج بطاقات العضوية واستكمال الإجراءات المقررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الحقيبة البرلمانية استقبال النواب المنتخبين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد