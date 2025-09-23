تصرف غير مسؤول مع الباشا.. "التشكيليين" تستنكر تشويه تمثال محمد علي

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين بيانًا أكدت خلاله رفضها نقل تمثال محمد علي باشا للفنان شمس القرنفيلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، من قاعدته الأساسية واستبدالها بقاعدة أخرى، باعتبار ما حدث يُعد تشويها للتمثال.

وقالت نقابة الفنانين التشكيليين، في بيانها: تعرب النقابة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها "المحليات"، وبعض الجهات التي لا نعلم عنها شيئًا، ومنها ما حدث مع تمثال محمد علي باشا، للفنان شمس القرنفيلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

وأضاف البيان: تعد قاعدة التمثال جزءًا أصيلًا من العمل الفني وعدم إدراك ذلك يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الملكية الفكرية للفنان، وتشويهًا متعمدًا للذائقة البصرية والذوق العام، واصفًا ما حدث بأنه تصرف غير مسؤول.

وأكدت النقابة أن أي تغيير أو نقل تمثال ميداني من موقع إلى آخر يجب أن يتم وفق المعايير الفنية والمهنية التي تحفظ القيمة الجمالية للعمل، وبعد التشاور مع الفنانين أصحاب الأعمال والنقابة المختصة لضمان خروج الأعمال بالشكل اللائق.

وتابع البيان: إن الفن التشكيلي المصري ثروة قومية لا يجوز العبث بها أو التعامل معها بسطحية أو عشوائية.

