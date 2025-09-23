أول امرأة تتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ 2025- 2030

تسلَّمت النائبة زينب فهيم، عن القائمة الوطنية بمحافظة الشرقية، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ كأول سيدة تحصل على العضوية اليوم الثلاثاء.

وأكدت النائبة، خلال تصريحات لها اليوم، أنها ستنضم إلى لجنة الصحة بالمجلس، وأبرز الملفات التي ستعمل عليها خلال عضويتها بالمجلس تتمثل في قضايا التعليم والمرأة، إلى جانب السعي لإيجاد حلول لمختلف المشكلات المجتمعية.

وأضافت فهيم أن تمكين المرأة سيكون في صدارة أولوياتها، مشيرةً إلى أن وجودها اليوم تحت قبة "الشيوخ" يُعد أكبر دليل على جدية الدولة في دعم وتمكين المرأة.

وأكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الثاني 2025- 2030.

وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية؛ تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال بمقر المجلس الحالي في التحرير.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن فاعليات الاستقبال ستُعقد على يومَين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامَي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، ويُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامَي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025- 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، بمقر المجلس الكائن بالمبنى الحالي بشارع قصر العيني.