غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية

تبدأ وزارة التنمية المحلية، العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أبريل.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 المنظم لضوابط التشغيل.

ويبدأ تطبيق هذه المواعيد الشتوية بعد الساعة 12 منتصف الليل يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري.

1- مواعيد عمل المحال والمولات التجارية

- يوميًا: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

- الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: حتى 11 مساءً.

2- مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات

- يوميًا: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

- الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: حتى 1 صباحًا.

- خدمات التيك أواي والتوصيل: متاحة على مدار 24 ساعة دون قيود.

3- مواعيد الورش والأعمال الحرفية

- يوميًا داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

- استثناء: الورش الواقعة على الطرق أو داخل محطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بقرارات خاصة من وزير التنمية المحلية.

- إمكانية تعديل المواعيد في بعض الحالات بناءً على مقترح الوزير أو المحافظ المختص.

4- أنشطة مستثناة

لا تُطبق المواعيد على محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة خصوصية بعض الأنشطة الليلية مثل بيع الفاكهة والخضروات والدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات.

