شبورة مائية وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها أحيانا رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال الفترة ما بين 4:8 صباحا

