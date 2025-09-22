استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد في زيارته الأولى للمجلس بعد توليه منصبه الجديد كرئيس للهيئة وذلك بحضور كل الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والأستاذة نجوى إبراهيم مسؤولة التدريبات الحرفية بالمجلس.

يهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة سبل تمكين المرأة في محافظات الصعيد.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماماً بالغاً بدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التشبيك والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لاسيما في محافظات صعيد مصر عبر توفير التدريبات اللازمة لهن في مختلف الحرف اليدوية التي تعكس هوية كل محافظة بما يحقق مفهوم الاستدامة مؤكدة على أن تمكين المرأة اقتصادياً ينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية بما يحد من العديد من المشكلات من بينها الهجرة غير الشرعية.

فيما أكد اللواء عمرو عبد المنعم على سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتطلعه لاستكمال الجهود المبذولة مشددًا على دعم الهيئة لجهود المجلس للارتقاء بجودة المنتجات اليدوية في المجالات الحرفية المختلفة والتي يتم تصنيعها بأيدي النساء.