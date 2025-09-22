أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين فعاليات حملة طرق الأبواب "المرأة والسلام والأمن" في اطار الاحتفالات باليوم العالمي للسلام، والتي تعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع دعم مصر للقيادة النسائية تماشياً مع قرار مجلس الامن ١٣٢٥ بالتعاون مع هيئة الام المتحدة للمرأة والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي الإنمائي.

وأوضحت ياسمين زكريا المديرة العامة للحملات والتوعية أن الحملة تهدف الي زيادة وعي النساء بأهمية دورهن في الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع.

ويشارك في حملة طرق الأبواب عضوات وأعضاء أفرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية لنقل رسائل الحملة والتي تتضمن حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح ، فضلا عن تمكين المرأة لتكون شريك فاعل في جهود السلام والتنمية المستدامة وتوعيتها بأهمية تجنب الشائعات.

وأشارت إلى انه يسبق الحملة تدريبا لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب للتعريف برسائل الحملة.