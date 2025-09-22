قيادي بالقائمة الوطنية: انتخابات الفردي بلا تدخل.. وهذا هو الدليل

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن انتخابات المقاعد الفردية المقبلة ستكون نزيهة وخالية من أي تدخلات، مشددًا على أن الشعبية الحقيقية للمرشحين هي العامل الحاسم في الفوز وليس المال السياسي.

وأضاف خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أن تصريحات قيادات القائمة الوطنية، وخاصة في لقاءات مع الوزير أمين أباظة، كانت صادقة ومعبرة عن احترام التقاليد والقيم المصرية، مما يعكس التزامًا بضمان انتخابات شفافة.

وأشار مرشد إلى أن حزب الأغلبية وقيادات القائمة الوطنية أكدوا على إجراء انتخابات فردية عادلة، موضحًا أن هذا التوجه يطمئن الأحزاب المشاركة بأن العملية الانتخابية ستتم في سلام ودون تأثيرات خارجية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن وجود حزب المؤتمر ضمن القائمة الوطنية يُعد نجاحًا سياسيًا كبيرًا، لأنه يعزز دوره في الحراك الوطني، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.

وشدد مرشد على أن قيمة التمثيل البرلماني تكمن في جودة الأداء وليس في عدد المقاعد، مؤكدًا أن نائبًا واحدًا قادر على إحداث تأثير كبير من خلال تقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي أصبح يعمل بشكل وثيق مع الأحزاب، متوقعًا فتح باب الترشح للانتخابات الفردية منتصف أكتوبر، بناءً على المعطيات الحالية، مما يعكس استعدادًا واضحًا لتنظيم انتخابات نزيهة تدعم استمرارية الحراك السياسي.