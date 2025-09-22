أكد السفير ماجد عبد الفتاحٍ، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قِبل دول العالم يُعد خطوة استراتيجية تتجاوز الإطار الدبلوماسي، مشددًا على أنها تهدف إلى تكريس الحقوق الفلسطينية قانونيًا وسياسيًا على المستوى الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه الاعترافات تمثل ضغطًا متصاعدًا على الولايات المتحدة لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تأثيرها يتجاوز الأعداد إلى الأثر السياسي العميق.

وأشار عبد الفتاح إلى أن مصر تظل ركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية ضمن العمل العربي المشترك، موضحًا أن مواقفها الثابتة تعكس التزامًا راسخًا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع مندوب الجامعة العربية، أن التحول في المزاج الدولي تجاه القضية الفلسطينية يحتاج إلى قراءة استراتيجية تركز على تعزيز سيادة فلسطين كدولة، بعيدًا عن الرمزية، مع توقعات بارتفاع عدد الدول المعترفة بها إلى 162 دولة بعد المؤتمر الدولي المرتقب.

وشدد عبد الفتاح على ضرورة مواجهة العراقيل الأمريكية في مجلس الأمن، وخاصة استخدام الفيتو ضد قرارات تدعم فلسطين، داعيًا إلى تعزيز الزخم الدولي لمنح فلسطين العضوية الكاملة.

وأشار السفير ماجد عبد الفتاحٍ، مندوب جامعة الدول العربية، إلى أن المجتمع الدولي يرفض فكرة "الدولة الواحدة"، مؤكدًا أن حل الدولتين يبقى الخيار الوحيد المقبول، وأن الاعترافات الدولية تعزز هذا المسار، مطالبًا بمساواة فلسطين بإسرائيل في الحقوق وفق قرار التقسيم لعام 1947.