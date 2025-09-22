إعلان

سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الـ19 لإعادة الأشقاء السودانيين طوعًا إلى وطنهم

كتب : مصراوي

06:11 م 22/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الرحلة الـ19 لإعادة الأشقاء السودانيين
  • عرض 6 صورة
    الرحلة الـ19 لإعادة الأشقاء السودانيين
  • عرض 6 صورة
    الرحلة الـ19 لإعادة الأشقاء السودانيين
  • عرض 6 صورة
    الرحلة الـ19 لإعادة الأشقاء السودانيين
  • عرض 6 صورة
    الرحلة الـ19 لإعادة الأشقاء السودانيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين، بتسيير الرحلة التاسعة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.

وتلبية للطلب المتزايد تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقطار بعربات إضافية بناءً على طلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين لنقل الأعداد المتزايدة ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 18,129 راكبًا سودانيًا.

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:٣٠ صباح اليوم التالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر العودة الطوعية للأشقاء السودانيين مبادرة العودة الطوعية السودانيين السودانيين المقيمين في مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)