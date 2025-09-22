شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين، بتسيير الرحلة التاسعة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.

وتلبية للطلب المتزايد تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقطار بعربات إضافية بناءً على طلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين لنقل الأعداد المتزايدة ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 18,129 راكبًا سودانيًا.

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:٣٠ صباح اليوم التالي.