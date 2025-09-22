"سويلم" يتابع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا أفادت فيه أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ما تحقق من إنجازات على الأرض، وفي مقدمتها تخفيض مناسيب المياه في بركة سيوة إلى الحدود الآمنة، إلى جانب الموقف الحالي للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي، بما يسهم في خفض مناسيب المياه واستكمال ما جرى تنفيذه من أعمال ببركة سيوة.

كما تم استعراض خطة غلق 82 بئرًا جوفيًا شديد الملوحة واستبدالها بآبار عذبة، وذلك للحد من السحب الجائر للمياه الجوفية، إلى جانب ما يجري من إجراءات لتشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

ووجّه الدكتور سويلم بضرورة الاستمرار في متابعة مناسيب المياه بشكل دوري، وتفعيل منظومة التليمترى في أعمال المراقبة، إضافة إلى غلق الآبار السطحية العشوائية التي تستنزف الخزان الجوفي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات جديدة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بتكامل بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق مع أهالي الواحة، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في استعادة التوازن البيئي بواحة سيوة وتحسين حالة الأراضي الزراعية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

كما أوضح البيان أنه تم الانتهاء من حفر قناة مفتوحة بطول 33.7 كم لنقل مياه الصرف الزراعي من خمسة مصارف زراعية مؤدية إلى بركة سيوة وصولاً إلى منخفض عين الجنبي، وذلك عبر محطة رفع أنطفير التي تضخ المياه في قناة بطول 5.7 كم متصلة بالقناة المفتوحة.

وفي إطار توفير مصادر مائية بديلة، تم حفر 12 بئرًا عميقًا لاستخراج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي وخلطها مع مياه الآبار السطحية، بالتوازي مع غلق عدد من الآبار التي كانت تسحب المياه بشكل جائر من الخزان السطحي.

كما جرى تنفيذ أعمال تدعيم وتعلية لـ4 جسور حول بركة سيوة، للحد من الأضرار التي تسببت فيها ارتفاعات مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبًا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المحيطة.

