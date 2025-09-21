في أول يوم دراسي.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن الكتب المدرسية

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،، ورئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجار أتنام، بقصر الاتحادية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات الحكومية.

وقعت الاتفاقية عن جانب الأكاديمية الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعن جانب كلية الخدمة المدنية السنغافورية، كريستوفر راجاسام، المدير التنفيذي للكلية.



وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سلافه جويلي، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية نحو تبادل الخبرات بين مصر وسنغافورة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وقالت: نفخر بأن تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب شريكًا فاعلًا في دعم مسارات التطوير المؤسسي وإعداد الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز دوره في قيادة التنمية المستدامة.

وأضافت: إن تعاوننا مع كلية الخدمة المدنية السنغافورية، كإحدى أبرز المؤسسات الدولية في مجال بناء القدرات الحكومية، سيمنحنا فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب والتطوير في المنطقة.

وتعد هذه المذكرة نقلة نوعية نحو دعم برامج التطوير المؤسسي، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، بما يعزز مكانة الأكاديمية الوطنية للتدريب كمنصة استراتيجية للتعليم التنفيذي والتدريب المتخصص.

