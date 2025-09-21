أول يوم دراسة.. وزير التعليم يشرح لطالبات القليوبية أهمية البكالويا

كتب- أحمد السعداوي:

استهل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، برفقة المهندس أيمن محمد عطية، محافظ القليوبية، العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بمتابعة سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بمحافظة القليوبية، والاطمئنان على انتظام الدراسة من اليوم الأول.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وبدأ الوزير والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي تضم نحو ١٢٠٠ طالبة، في إطار متابعة سير العملية التعليمية.

وحرص الوزير، خلال الزيارة، على لقاء الطالبات وأولياء الأمور قبل دخول المدرسة؛ حيث هنَّأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وتحدث معهم حول اختيارهم نظام الثانوية العامة أو نظام شهادة البكالوريا، موضحًا مزايا نظام البكالوريا وما يتيحه من فرص متعددة ومسارات متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم لمستقبل أفضل.

وشهد الوزير يرافقه المحافظ طابور الصباح، وتحية العلم بالمدرسة، والتدريبات الرياضية التي قدمتها الطالبات.

وتفقد الوزير والمحافظ فصول الصف الأول الثانوي، حيث أجرى حوارًا مع الطالبات حول إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، موضحًا أن تدريس هذه المادة سيتم عبر منصة "كويرو" اليابانية المتخصصة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج وإكساب الطلاب مهارات عصرية تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وسوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن الطلاب سيخضعون للامتحانات من خلال المنصة، ويحصلون في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، موجهًا الطالبات بالتركيز على هذه المادة التي وصفها بأنها "لغة المستقبل".

وأكد الوزير أن مادة التدريس تعد "أم المهن" لأن المعلم هو المسؤول الأول عن وضع الطلاب على مسارات المهن المختلفة في المستقبل.

والتقى الوزير معلمي المدرسة، وهنأهم ببداية العام الدراسي، مؤكدًا أن جميع قرارات الوزارة تنطلق من أرض الميدان، وبمشاركة المعلمين الذين يعدون الشريك الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

وتوجه الوزير يرافقه المحافظ إلى مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة، والتي تضم نحو ١٠٩٠ طالبًا وطالبة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال وعددًا من فصول الصف الأول الابتدائي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وتسليم الكتب للطلاب في اليوم الأول للدراسة.

ووجَّه الوزير المعلمين بضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة؛ بما يضمن استيعاب التلاميذ للمفاهيم الأساسية وتحقيق أفضل مستويات التحصيل العلمي.

وزار الوزير مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية؛ حيث تابع قاعات رياض الأطفال وفصول الصف الأول الابتدائي، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى.

ووجه الوزير بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى بوصفها الأساس في تكوين شخصيتهم التعليمية، وتفعيل الأنشطة الصفية واللا صفية التي تنمي روح الإبداع والانتماء لدى الطلاب.

ووجه عبد اللطيف بالمتابعة الدقيقة من مديري المدارس والموجهين للتأكد من انتظام الدراسة وتطبيق المناهج الحديثة على الوجه الأمثل.

وأعرب الوزير عن تقديره جهود المعلمين والإدارات المدرسية في التجهيز والاستعداد الجيد لانطلاقة العام الدراسي.

وأعرب المهندس أيمن محمد محافظ القليوبية، عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب والمعلمين انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم باعتباره قاطرة التنمية وبوابة بناء الإنسان.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة، من خلال استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وتوفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية اللازمة؛ بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.