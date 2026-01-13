إعلان

التضامن تتابع إجراء الاختبارات التحريرية لاختيار مشرفي حج الجمعيات

كتب : دينا خالد

11:44 ص 13/01/2026

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

تتابع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م.

وتقدم لخوض الاختبارات التحريرية الإلكترونية ما يقرب من 1200 متقدم، تم تقسيمهم على ثلاث دفعات، ويتم إعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

ومن المقرر أن يخوض المجتازون للاختبارات التحريرية الإلكترونية مراحل أخرى من الاختبارات وصولا للنتيجة النهائية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية.

وتشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، ويخصص مشرف لكل "46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

وستتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتائج الاختبارات، مع مراعاة التقييمات السابقة لأصحاب الخبرات، ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات (أساسي - احتياطي).

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن هناك عدداً

من الشروط الواجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، منها أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأن يكون قد مر على قيدها سنة على الأقل حتى 31/12/2025، وأن تكون من الجمعيات أو المؤسسات التي تقدم منها حجاج لقرعة الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م.

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة، منها

أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة للشروط، ويشترط في العضو العامل مرور عام على عضويته حتى 31/12/2025، وبالنسبة للمرشح عن مؤسسة أهلية يشترط أن يكون من المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الأمناء، كذلك أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل، ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة، وأن تتوفر له سابقة الخبرة الإشرافية على حج الجمعيات الأهلية، وألا يزيد السن على 60 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

أما فيما يتعلق بشروط المرشح الجديد، فأشار عبد الموجود إلى أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل (مر عام على العضوية حتى 31/12/2025)، وحاصل على مؤهل عالٍ ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة، وألا يزيد السن عن 50 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

