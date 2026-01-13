انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
سعر اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.99 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.18 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك مصر: 54.98 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و55.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 54.98 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و55.17 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 54.92 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و55.1 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
البنك التجاري الدولي: 55 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و55.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.