مستشار الرئيس للصحة: زيادة متوقعة في نزلات البرد مع بداية الدراسة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الوضع الوبائي في مصر مستقر ولا يثير أي قلق، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الاختلاط مع بداية العام الدراسي الجديد قد تؤدي إلى انتشار أكبر لنزلات البرد في الفترة المقبلة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن تغير الأحوال الجوية بين فترتي النهار والليل يساهم في زيادة حالات الإصابة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

وتابع مستشار الرئيس للصحة أن تناول الأدوية دون استشارة طبية يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة، نظرًا لاحتمالية تسببها في آثار جانبية غير مرغوبة، خاصة عند استخدامها دون وصفة طبية من متخصص.

وأشار إلى أن استمرار أعراض نزلة البرد لأكثر من خمسة أيام قد يكون مؤشرًا على حدوث مضاعفات، مثل الالتهابات البكتيرية، مما يستدعي التوجه إلى الطبيب فورًا لتلقي العلاج المناسب.

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، من الاعتماد على العلاج الذاتي أو الوصفات الشعبية دون التأكد من فعاليتها وسلامتها، مؤكدًا أن الوقاية والوعي الصحي هما الأساس في تجنب المضاعفات والحفاظ على الصحة العامة.