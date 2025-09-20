إعلان

وزير الدفاع يلتقي نظيره لدولة البوسنة والهرسك لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

06:14 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقي نظيره لدولة البوسنة والهرسك
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقي نظيره لدولة البوسنة والهرسك
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقي نظيره لدولة البوسنة والهرسك
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقي نظيره لدولة البوسنة والهرسك
  • عرض 6 صورة
    وزير الدفاع يلتقي نظيره لدولة البوسنة والهرسك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد زوكان هيليز وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتوافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار وزير دفاع دولة البوسنة والهرسك إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر، مشيدًا بدور مصر المحوري ومشاركتها الفاعلة في معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالمجيد صقر وزير الدفاع البوسنة والهرسك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة