حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار

كتب - أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية تبدأ من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود الظواهر الآتية:

- فرص أمطار خفيفة نهارًا قد تكون متوسطة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف المحافظات وفقًا لبيان الهيئة، على النحو التالي:

- القاهرة: العظمى 21 درجة - الصغرى 13 درجة.

- العاصمة الإدارية: العظمى 20 درجة - الصغرى 10 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 20 درجة - الصغرى 10 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 22 درجة - الصغرى 11 درجة.

- العلمين: العظمى 21 درجة - الصغرى 11 درجة.

- مطروح: العظمى 20 درجة - الصغرى 12 درجة.

- بورسعيد: العظمى 21 درجة - الصغرى 13 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 22 درجة - الصغرى 11 درجة.

- السويس: العظمى 21 درجة - الصغرى 10 درجة.

- العريش: العظمى 23 درجة - الصغرى 10 درجة.

- سانت كاترين: العظمى 14 درجة - الصغرى 3 درجات.

- شرم الشيخ: العظمى 23 درجة - الصغرى 14 درجة.

- الغردقة: العظمى 23 درجة - الصغرى 14 درجة.

- الفيوم: العظمى 21 درجة - الصغرى 8 درجات.

- المنيا: العظمى 22 درجة - الصغرى 8 درجات.

- أسيوط: العظمى 22 درجة - الصغرى 7 درجات.

- الأقصر: العظمى 24 درجة - الصغرى 8 درجات.

- أسوان: العظمى 25 درجة - الصغرى 10 درجات.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صدرت بناءً على أحدث خرائط الطقس، مؤكدةً على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة خاصة خلال فترات الصباح الباكر والليل.