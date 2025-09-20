وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يطلقان مبادرة "الكيانات في الشارع"



شهد اليوم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بمبادرة "الكيانات في الشارع".

بدأ المؤتمر بعرض فيلم وثائقي عن أهداف من المبادرة وآليات ومراحل التنفيذ، والذي يتركز في تنظيف وتجميل محافظات الجمهورية من خلال المشاركة الفعالة للشباب وتعبيرهم من خلال تلك المبادرة عن الانتماء لدى الشباب المصري وشباب الكيانات الشبابية تجاه وطنهم ومساهماتهم في تجميله وإظهاره بالمظهر اللائق والمشرف.

وأكد إبراهيم صابر، أن تلك المبادرة تعكس إيمان الدولة العميق بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع وصناعة المستقبل، وتجسد رؤية القيادة السياسية نحو تمكين الشباب وإشراكهم في مختلف مسارات التنمية، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة، بما تحمله من تاريخ عريق وثقل حضاري وثقافي، تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعها وميادينها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالسلوك الحضاري في التعامل مع المرافق العامة والبيئة المحيطة.

وأضاف: وهنا يأتي دور المبادرة التي نحن بصدد إطلاقها اليوم، لتشكل منصة عملية تجمع بين الأجهزة التنفيذية بالدولة، والشباب، والمجتمع المدني، في تعاون هادف وبنّاء لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين داخل العاصمة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في تشكيل اتحادات شاغلين في عدد من مناطق القاهرة لضمان استدامة ما يتم من أعمال تطوير.

وثمن محافظ القاهرة، دور وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الوزير أشرف صبحي، على دعمه الدائم لمثل هذه المبادرات، كما ثمن دور هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وجميع الجهات المشاركة، والاتحاد المصري للكيانات الشبابية، على جهوده في توحيد الطاقات الشبابية لخدمة الوطن، مشيرًا إلى الدور المهم للإعلام في التوعية بما يتم من أعمال.

وركز وزير الشباب والرياضة، على أهمية إطلاق المبادرة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور الشباب وتعظيم مساهماتهم في مختلف مسارات التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية والتي يتم انطلاقها من الشارع، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من روح الانتماء للشباب المصري لوطنهم.

كما أشار إلى أن المبادرة ستشمل على تنفيذ أعمال التجميل وحملات التشجير في الأحياء والمناطق المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات المجتمعية.

وأوضح "صبحي"، أن الحملة ستنطلق أولًا في ضواحي القاهرة وتحديدًا منطقة المطرية والتي تمثل أيقونة مهمة، على أن تمتد تدريجيًا لتشمل كل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مثل هذه المبادرات الشبابية والتي تسهم بشكل كبير وملحوظ في تحسين المشهد الحضاري والبيئي.

وتأتي المبادرة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

