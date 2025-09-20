مدبولي: "القنطرة غرب" تستهدف صادرات بـ4 مليارات دولار سنويًا

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، وتمثل منصة مهمة لجذب الاستثمارات الصناعية.

وأوضح "مدبولي"، خلال جولته التفقدية اليوم السبت بالمنطقة الصناعية، أن مشروعات المرحلة الأولى ستسهم في زيادة الصادرات المصرية بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن استكمال أعمال التطوير داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية يتطلب استثمارات تُقدَّر بنحو 15 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي عبر توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية الحديثة.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف