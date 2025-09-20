مستشفى التحرير تُنقذ ساق شاب من البتر بعد 14 عامًا من المعاناة

كتب- محمد نصار:



أشاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإنجاز الطبي الذي حققه الفريق الطبي بمستشفى التحرير العام، بعد نجاحه في إنقاذ ساق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا كان مهددًا بالبتر إثر معاناة استمرت أكثر من 14 عامًا.



وبحسب بيان المحافظة، تعود بداية معاناة الشاب إلى عمر الأربع سنوات، حين تعرض لكدمة قوية في الفخذ الأيمن تسببت في قصور حاد بشرايين الساق اليمنى، نتيجة انتشار جلطات أسفل الركبة بسبب تمدد شرياني بالفخذ، ما أدى إلى آلام مزمنة، تغيّر في لون وحرارة القدم، وظهور جروح وقرح مزمنة وصلت إلى غرغرينا سطحية خاصة في فصل الشتاء.



وتمكن الفريق الطبي من إجراء تدخل جراحي دقيق تضمن نزع الجلطات، واستئصال التمدد الشرياني، وتركيب شريان صناعي (Bypass grafting with synthetic PTFE graft)، وهو ما أسفر عن إنقاذ الساق من البتر وإعادة الأمل للمريض وأسرته بعد سنوات طويلة من الألم والمعاناة.



وأكد محافظ الجيزة أن هذا النجاح يعكس الطفرة النوعية التي تشهدها المستشفيات الحكومية بالمحافظة على صعيد الخدمات الطبية، مشيدًا بجهود مديرية الشؤون الصحية بالجيزة والأطقم الطبية العاملة بها، والتي تواصل رفع كفاءة المنظومة الصحية بما يسهم في التخفيف عن المرضى وإنقاذ حياتهم.



