سؤال برلماني حول خطة التوسع في المدارس التكنولوجية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الحكومة للاستفادة من التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية الجديدة.

وأوضح النائب، أن هذا النوع من المدارس يمثل نقلة نوعية في التعليم الفني، حيث يتم القبول بها بعد الشهادة الإعدادية، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال وغيرها من المجالات التي يتطلبها سوق العمل.

وتساءل "زين الدين" عن خطة الحكومة لزيادة أعداد المدارس التكنولوجية لتغطية جميع المحافظات، وآلية ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل الفعلية، والجهود المبذولة لتوعية الأسر المصرية بأهمية هذا النوع من التعليم، وطبيعة الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين لاستيعاب خريجي هذه المدارس ودمجهم في سوق العمل.

كما طرح النائب عددًا من المقترحات لتعزيز دور المدارس التكنولوجية، أبرزها التوسع في إنشائها بكل محافظة لتغطية الاحتياجات المحلية، وربط المناهج بالشركات والمصانع والفنادق لتطبيق نظام التعليم المزدوج (نظري + عملي)، وتنظيم حملات إعلامية لتغيير النظرة التقليدية للتعليم الفني، ومنح حوافز للطلاب المتفوقين مثل فرص البعثات والمنح الجامعية، وإطلاق منصة رقمية وطنية للتعريف بالمدارس التكنولوجية وإتاحة التقديم إلكترونيًا.

وأكد "زين الدين" أن التعليم التكنولوجي لا يعد مجرد مسار بديل، بل هو قاطرة للتنمية المستدامة وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الاستثمار في إعداد الفنيين المتخصصين يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر الصناعي والاقتصادي.

