بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية

كتب- أحمد الجندي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية والصناعية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار ودعم البنية التحتية بالمنطقة.

جاء ذلك وفق ما أذاعته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل.

