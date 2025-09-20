إعلان

بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية

10:42 ص السبت 20 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية والصناعية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار ودعم البنية التحتية بالمنطقة.

جاء ذلك وفق ما أذاعته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القنطرة غرب الصناعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف