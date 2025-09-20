كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تفاصيل انهيار عقار مكون من 5 أدوار بحي باب الشعرية.

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، وذلك يوم الإثنين المقبل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عاجلا أشارت فيه إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين.

اختتم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار – ممثلاً في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم – فعاليات برنامج المدرسة الصيفية “اكتشف”، الذي أطلق قبل عامين بهدف تمكين هذه الفئة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

كتبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "جلالة الملك فيليب السادس وجلالة الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، أتوجه إليكم بخالص الامتنان والتقدير للتكريم الكبير الذي تفضلتم بمنحي إياه".