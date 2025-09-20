حدث منتصف الليل| انهيار عقار مكون من 5 طوابق في باب الشعرية.. وأمطار على هذه المناطق خلال ساعات
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
محافظ القاهرة يكشف تفاصيل انهيار عقار مكون من 5 طوابق بباب الشعرية
كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تفاصيل انهيار عقار مكون من 5 أدوار بحي باب الشعرية.
"عربية الصحفيين" تنظم لقاء تضامنيًا بشأن عقوبات أمريكا على حقوقيين فلسطينيين
تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، وذلك يوم الإثنين المقبل
بيان عاجل من الأرصاد بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عاجلا أشارت فيه إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.
النقل تناشد المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين.
المجلس الأعلى للآثار يختتم فعاليات البرنامج الصيفي "اكتشف" لذوي الهمم
اختتم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار – ممثلاً في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم – فعاليات برنامج المدرسة الصيفية “اكتشف”، الذي أطلق قبل عامين بهدف تمكين هذه الفئة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.
انتصار السيسي تشكر "ملك وملكة إسبانيا" على منحها "الوسام التكريمي"
كتبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "جلالة الملك فيليب السادس وجلالة الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، أتوجه إليكم بخالص الامتنان والتقدير للتكريم الكبير الذي تفضلتم بمنحي إياه".
