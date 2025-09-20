مكتبة مصر الجديدة تعرض الفيلم الكندي ريشيليو.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة اليوم السبت عرضا للفيلم الكندي "ريشيليو" Richelieu، وهو عمل درامي يناقش قضايا العمال والمهاجرين، من تأليف وإخراج بيير-فيليب، وذلك في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

ويشهد العرض حضور الدكتور سامح توفيق، الناقد السينمائي وأستاذ الدراسات السينمائية، وأحمد العرابي، المخرج والكاتب، حيث سيتاح للجمهور فرصة مناقشة الفيلم وتحليله بعد العرض.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود مكتبة مصر الجديدة العامة لتعزيز الثقافة السينمائية، وتقديم أعمال مميزة تفتح باب النقاش والتحليل النقدي، إلى جانب توفير مساحة للتفاعل بين عشاق السينما والخبراء، وتشجيع التعلم المجتمعي وتبادل الخبرات في مجال الفن السابع.