كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة وذلك بعد افتتاحه بشكل رسمي من قبل الحكومة الإثيوبية خلال الأيام الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي إن الحكومة الإثيوبية تعاملت في طريقة تشغيل سد النهضة طوال الفترة الماضية بشكل منفرد دون أي تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان بمخالفة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث.

وأوضح شراقي أن الخيار المطروح خلال الفترة الحالية للتعامل مع ملف سد النهضة هو التمسك بفكرة تشغيل السد من خلال الملء المتكرر للسد الذي يكمن في تفريغ المياه حال امتلاءه وإعادة تخزينها من جديد بالتنسيق مع دولتي المصب.

يُذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه نهاية العام 2023، لم يسفر عن أية نتيجة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد افتتح سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام الماضية معتبرا إياه مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية.