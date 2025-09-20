إعلان

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف

07:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025

سد النهضة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة وذلك بعد افتتاحه بشكل رسمي من قبل الحكومة الإثيوبية خلال الأيام الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي إن الحكومة الإثيوبية تعاملت في طريقة تشغيل سد النهضة طوال الفترة الماضية بشكل منفرد دون أي تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان بمخالفة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث.

وأوضح شراقي أن الخيار المطروح خلال الفترة الحالية للتعامل مع ملف سد النهضة هو التمسك بفكرة تشغيل السد من خلال الملء المتكرر للسد الذي يكمن في تفريغ المياه حال امتلاءه وإعادة تخزينها من جديد بالتنسيق مع دولتي المصب.

يُذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه نهاية العام 2023، لم يسفر عن أية نتيجة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد افتتح سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام الماضية معتبرا إياه مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سد النهضة عباس شراقي إثيوبيا مصر مياه النيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف