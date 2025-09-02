"الآثار" توضح حقيقة فيديو تشويه مقبرة "بتاح شبسس" بأبو صير

كتب- محمد شاكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة قيام إحدى السائحات بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: «بالإشارة إلى الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يظهر قيام إحدى السائحات بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية في إطار طقوس خاصة بمعتقداتها، تود وزارة السياحة والآثار التوضيح أن هذا الفيديو قديم، وليس تصويرًا حديثًا كما أُشيع».

ووجّه الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف العام على منطقة آثار سقارة، لمعاينة المقبرة، والتي أكدت في تقريرها أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، وأن جدرانها ونقوشها سليمة تمامًا، ولم يُعثر على أي آثار لاتساخات أو بقع على الأعمدة أو الجدران ناتجة عن استخدام أي سوائل، على عكس ما ورد في الفيديو المتداول.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر أية معلومات غير موثوقة قد تُثير الرأي العام، مؤكدة الحرص الكامل على صون جميع المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

