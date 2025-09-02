إعلان

قرار حكومي جديد بشأن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

03:53 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

اعتمد مجلس الوزراء، اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف الاتفاق، فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.

