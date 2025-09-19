كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب نداء لإنقاذ آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من الموت المحقق، قائلاً: "الناس بتموت نفسيًا قبل ما يموتوا بيولوجيًا نتيجة الحرب والعدوان والجوع والخوف".

قال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "مصر بجد عملت كل حاجة والمساعدات متكدسة أمام معبر رفح، مش عايز مؤتمرات أو بيانات للحل والتصدي.. شبعنا من البيانات اللي مش بتأكل أو تشرب، شوفوا أي حل أو طريقة لإرسال المعونات لغزة سواء من البحر أو الجو".

وشدد أديب، على أنه "لا يريد لعن العجز العربي أو عتاب لحماس على عملية 7 أكتوبر"، متابعًا: "أنا عايز الجهات المدافعة عن الإنسانية تتدخل بقوة لوقف الموت في غزة"، مستنكرًا الصمت الدولي لما يحدث من جرائم: "ليه كعب الجزمة الإسرائيلية بقت في قلب كل إنسان في العالم، ليه محدش عارف يوقفها عند حدها".

وتابع مقدم "الحكاية": "كلموا الحاج أبو حنان وقولوا له شوية حنان ورحمة وإنسانية"، مشيرًا إلى أن ماركو روبيو كان في نفق أسفل المسجد الأقصى مع نتنياهو بيناقش الدعم الأمريكي لتل أبيب في حربها على غزة.

وعن مخطط التهجير، أكد أديب: "محدش هيعدي الحدود عشان فيه حدود.. مصر لن تقبل بمخطط نتنياهو للتهجير، مصر بتغامر باتفاقية السلام عشان عربية مساعدات تعدي لإخواتنا في فلسطين".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، على أن العدوان الإسرائيلي أصبح وصمة عار في قلب الإنسانية، داعيًا إلى إيقافه بكل الوسائل.