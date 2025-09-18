"الدواء المصرية" تفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025

كتب- أحمد جمعة:

افتتحت هيئة الدواء المصرية مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025 في نسخته الخامسة حيث قام الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، بافتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025، والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب أكثر من 450 شركة عارضة محلية وعالمية تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والدوائية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس الهيئة على أهمية الدور المحوري للمؤتمر كمنصة لتعزيز التعاون العربي والدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة والدواء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وعقب الجلسة الافتتاحية، قام الدكتور تامر الحسيني بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة عدد من الشركات المصرية والعالمية المشاركة، كما افتتح الجناح الخاص بهيئة الدواء المصرية. ويعرض الجناح على مدار أيام المعرض أبرز خدمات الهيئة الرقابية والاستشارية، وجهودها في دعم الصناعة الدوائية وتبني آليات رقمية حديثة للتواصل مع المجتمع والقطاع الصحي. ويجسد جناح الهيئة حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول العربية والإفريقية والدولية، بما يسهم في دعم التكامل الصحي وتعزيز الابتكار الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الصحي.

ويعد مؤتمر إيجي هيلث، من أبرز الفعاليات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ انطلاقه عام 2018، حيث يسهم في دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الدواء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية من خلال مشاركتها في معرض إيجي هيلث 2025 التزامها الراسخ بدعم منظومة الدواء والرعاية الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكامل الصحي، كما تجدد الهيئة حرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتطوير قطاع الصحة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.