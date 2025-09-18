كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على المكانة المحورية التي تتبوؤها مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك تماماً أهميتها كدولة رائدة في القارة الإفريقية والمنطقة ككل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن البنية التحتية المتطورة التي شيدتها مصر أصبحت ركيزة حقيقية وأساساً متيناً لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية الواعدة.

وتابع الخبير الاقتصادي حديثه موضحاً طبيعة العلاقات بين مصر وإسبانيا، قائلاً: "إن العلاقات بين مصر وإسبانيا ترتكز على العديد من الركائز الأساسية سياسياً واقتصادياً".

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، تنعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري المباشر.

وأشار الدكتور شعيب إلى النظرة الأوروبية لمصر كنقطة اتصال حيوية بين ثلاث قارات، معقبًا: "الاتحاد الأوروبي ينظر اليوم للدولة المصرية على أنها نقطة اتصال بين أوروبا وإفريقيا وآسيا"، لافتاً إلى أن العالم يتجه اليوم نحو قارة إفريقيا التي تعد سوقاً ضخماً يبلغ قوامه 1.4 مليار نسمة.

وأكد أن مصر تُعتبر البوابة الرئيسية للدخول إلى هذا السوق الواعد، وذلك بفضل ما تتمتع به من موارد طبيعية وبشرية هائلة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 107 مليون نسمة، معظمهم من الشباب، مما يوفر قوى عاملة نشطة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الدولة، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تجاوزت 10 تريليون جنيه، قد هيأ المناخ لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.