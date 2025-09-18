كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت البعثة الأثرية الدومينيكانية العاملة بمنطقة معبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية، برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز من جامعة بيدرو إنريكيز أورينا الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسة Ocean Exploration Trust برئاسة الدكتور روبرت بالارد، عن اكتشاف شواهد أثرية جديدة تحت مياه البحر المتوسط تؤكد وجود ميناء قديم مغمور كان متصلاً مباشرة بالمعبد وبالبحر.

وأوضحت نتائج المسح الجيولوجي والأثري، المنفذ بالتعاون مع مركز رسم الخرائط الساحلية والبحرية بجامعة نيوهامبشير، وإدارة المساحة البحرية المصرية، والإدارة العامة للآثار الغارقة، أن الموقع احتوى على ميناء داخلي محمي بالشعاب المرجانية.

كما تم العثور على مراسي حجرية ومعدنية بأحجام مختلفة، وكميات كبيرة من الأمفورات تعود للعصر البطلمي، إلى جانب إثبات أن خط الساحل القديم كان يبعد نحو 4 كيلومترات عن الساحل الحالي.

وكشفت أعمال الغوص عن امتداد نفق يربط المعبد بالبحر المتوسط وصولًا إلى منطقة "سلام 5"، حيث عُثر على شواهد أثرية تعزز فرضية النشاط البحري القديم في المنطقة.

وفي تعليقه على الكشف، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن النتائج تعكس العمق البحري والحضاري لمصر القديمة، وتبرز دورها كمركز استراتيجي للتجارة والتواصل الثقافي في العالم القديم، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة لمشروعات البحث في الآثار الغارقة.

من جانبه، وصف الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاكتشاف بأنه إضافة علمية بارزة لعلم الآثار البحرية المصرية، إذ لم تشر إليه المصادر القديمة من قبل، موضحًا أن النتائج تعزز فهم البنية الاقتصادية والدينية لمصر البطلمية وتؤكد مكانتها العالمية في النشاط البحري منذ آلاف السنين.

بدورها، أوضحت الدكتورة كاثلين مارتينيز أن الكشف يمثل فصلًا جديدًا في دراسة تاريخ معبد تابوزيريس ماجنا، مؤكدة استمرار أعمال البعثة للكشف عن مزيد من أسرار المنطقة.

ويُذكر أن البعثة كانت قد عثرت العام الماضي على لقى أثرية مهمة أسفل الجدار الجنوبي للمعبد، من بينها عملات تحمل صورة الملكة كليوباترا السابعة، وأوانٍ طقسية وجنائزية، وتمائم وتماثيل برونزية، تعود للعصر البطلمي المتأخر، إلى جانب بقايا معبد يوناني من القرن الرابع قبل الميلاد.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط





4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية





إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة



